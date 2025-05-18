Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada, bir anda toplantı odasına giren Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu teknik direktörleriyle birlikte yaşamaya başladı.

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekipte büyük sevinç yaşanırken, şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısı da renkli görüntülere sahne oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada, bir anda toplantı odasına giren Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu teknik direktörleriyle birlikte yaşamaya başladı.

Takım halinde tezahürat yapan futbolcular, hep bir ağızdan "Okan Buruk istifa!" diyerek esprili bir şekilde hocalarını kutladı.

Ortamdaki neşeli anlar kameralara da yansıdı. Okan Buruk bu beklenmedik kutlama karşısında gülerek futbolcularına eşlik etti.

FUTBOLCULARDAN 'OKAN BURUK İSTİFA' SESLERİ!😅

Oyuncular daha sonra Okan Buruk'a sevgilerini tezahüratlarla ifade ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.