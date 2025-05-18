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Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik! 22:08
Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! 22:06
Hatipoğlu'ndan 25. şampiyonluk sözleri! Hatipoğlu'ndan 25. şampiyonluk sözleri! 21:55
Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! 21:51
Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik 21:48
Mourinho'dan seçim kararına flaş yorum! Mourinho'dan seçim kararına flaş yorum! 21:40
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Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı! Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı! 21:35
Muslera G.Saray taraftarını geçmişe götürdü! Muslera G.Saray taraftarını geçmişe götürdü! 21:34
Icardi'den şampiyonluk açıklaması! Icardi'den şampiyonluk açıklaması! 21:24
Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama! "Şimdi hedefim..." Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama! "Şimdi hedefim..." 21:19
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 21:15
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 21:05
Futbolculardan Buruk'a şampiyonluk baskını!
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik!
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