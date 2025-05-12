GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in geleceğinde büyük belirsizlik! İşte karar vereceği tarih

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'a katılarak Süper Lig'de takımın kaderini değiştiren Victor Osimhen'in geleceği hâlâ netleşmiş değil. Daha önce Nisan ya da Mayıs ayı içinde kararını açıklaması beklenen 26 yaşındaki yıldız, bu süreci ileri bir tarihe erteledi. İşte Osimhen'in geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği o tarih... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2025- 06:41