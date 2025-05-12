TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi! Bayern Münih'e kiralama teklifi yolda

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle kapatmayı hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçen sezon rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olan ancak Bundesliga devinde beklenen performansı sergileyemeyen Sacha Boey, Galatasaray'ın radarına yeniden girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2025- 06:41