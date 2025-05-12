Galatasaray'ın Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacağı maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

İŞTE LEMINA'NIN AÇIKLAMALARI

"İNŞALLAH GALATASARAY'IN HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Bu röportajdan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok büyük bir deneyim ile geri geldim. Aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz."

"AYNI İSTEK VE HEVESLE GERİ GELDİM"

"İlk geldiğimde durum daha farklıydı. O dönem iyi bir seri yakalamıştık pandemiye kadar. Pandemi yaptığımız işi baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Aynı istek ve hevesle geri geldim. Galatasaray'ın hedefleri için elimden geleni yapacağım."

OSIMHEN HAKKINDA

"Victor Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takımla öyle. Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Ama bu onun kararı olacak bu kararına saygı duymamız gerekiyor."

"GALATASARAY ŞU ANDA BİR TARİH YAZIYOR"

"Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim."

"FLORYA'DAKİ AMBİYANS BURAYA DA TAŞINDI"

"Elbette aynı ortam var. Florya'da çalışan insanlar buraya da geldi. Florya'daki ambiyans buraya da taşındı. Florya'da inanılmaz anılarımız var ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Buradan devam edeceğiz."