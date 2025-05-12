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G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:03
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! 11:34
G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı 10:59
Lemina'dan Osimhen açıklaması! Lemina'dan Osimhen açıklaması! 10:54
Trabzonspor Türkiye Kupası finaline odaklandı! Trabzonspor Türkiye Kupası finaline odaklandı! 10:18
G.Saray kupada 24. kez final sahnesinde! G.Saray kupada 24. kez final sahnesinde! 09:57
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G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... 09:16
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 08:55
Maç sonu olay Rafa Silva sözleri! Maç sonu olay Rafa Silva sözleri! 08:13
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! 00:55
Ole Gunnar Solskjaer: En önemli odağımız... Ole Gunnar Solskjaer: En önemli odağımız... 00:55