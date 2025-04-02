Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini fırsat olarak görüyor. Bu gece alınacak bir galibiyetle hem takımın üzerindeki kara bulutların tamamen dağılacağını düşünen tecrübeli hoca hem de şampiyonluk yarışında psikolojik olarak büyük bir avantaj yakalanacağına inanıyor. Takvim'de yer alan habere göre futbolcularıyla dünkü son taktik idmanın ardından 1 saat süren bir toplantı yapan Buruk'un öncelikle takımın ciddi şekilde düşen özgüvenini yerine getirmek için iddialı ifadeler kullandığı belirlendi. Başarılı teknik adamın son 3 sezonda Kadıköy'de oynanan lig derbilerini futbolcularına anlattığı ve "Burada son 3 maçta sadece 1 gol yedik. O da uydurma bir penaltı ile. 3'er golle 2 galibiyet aldık. Şartlar yine zordu ama başarmıştık. Şimdi yine başaracağız. Biz daha iyi takımız" dediği öğrenildi. Futbolcularından sahada sakin kalmalarını isteyen Okan Buruk'un taktiksel olarak 120 dakikayı düşünen bir plan yaptığı da belirtildi. Tecrübeli hocanın özelilkle Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarını durduracak önlemler alacağı da ifade ediliyor.