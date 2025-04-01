Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu arasındaki gerginlik gittikçe tırmanıyor.

Acun Ilıcalı, yabancı hakem konusundaki taleplerini yinelerken, İbrahim Hatipoğlu, Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" sözlerine karşılık verdi.

Acun Ilıcalı, bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız... Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...