Kupada dev randevu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 11'leri

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da derbiyi kazanarak hem kupadaki iddiasını sürdürmek hem de birbirlerine karşı psikolojik üstünlük kurmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maç öncesi sahaya sürecekleri 11'leri önemli ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2025- 09:26