Yunus Akgün: Bu kadar sevinmeleri normal

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün açıklamaları...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün sözleri...

"BU KADAR SEVİNMELERİ NORMAL"

"Taraftarlarımızdan özür dilerim ama morallerini bozmasınlar. Allah'ın izniyle Mayıslar bizimdir. Beşiktaş'ı tebrik ederim, Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler. Yanlış hatırlamıyorsam 25 puana indi fark. En büyük kulübü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal."

PAULISTA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Beşiktaşlı savunmacı Paulista'dan Yunus Akgün'ün bu sözlerine yanıt gecikmedi.

Maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Gabriel Paulista "Türkiye'nin en büyük kulübü ve namağlup tek şampiyonu Beşiktaş'tır" dedi.