Galatasaray'dan maç sonu kırmızı kart tepkisi! "İngilizce bilmeyen hakem nasıl oldu da..."

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, maçın hakemi Yasin Kol'u VAR'dan verdiği kırmızı kart sebebiyle eleştirdi. İşte o sözler...

"OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ"

"Bugün ev sahibi olarak yapmış oldukları misafirperverlik güzeldi. Ancak sonrasında yaptıkları efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Tırnak içinde efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Dün başlayan cambaza bak tiyatrosu izliyoruz. Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretlerle takip ettiği bir maç sonrasında rakibimiz aradan sonra 3 puanla başladı. Tiyatronun ikinci perdesi bugün devam etti. Atamasıyla büyük tartışma yaratan hakemin ve VAR'ın bir takımı nasıl mağdur ettiklerini tüm Türkiye gördü.

Orta hakem İngilizce bilmiyor. O kadar hızlı sürede VAR hakemiyle nasıl konuşup anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler?

Bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı mücadele edecek gücümüz var. Galatasaray kulübü Mart ayını lider geçtiği bir sezonda Mayıs'ta şampiyonluğu alacaktır. Topuyla tüfeğiyle bizi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsin. Hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız."