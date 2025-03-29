Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un değerlendirmeleri…

"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

"İlk yarıda çok basit bir gol yedik. Geriye düştük. 10 kişi kaldık. Tartışılacak bir pozisyon. Hakemin kararı doğru muydu? VAR karışabilir miydi? Çok tartışılacak. Ancak bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi."

DAVINSON'UN PENALTI POZİSYONU HAKKINDA

"Kafama takılan bir şey var. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net bir müdahale vardı. VAR karışabiliyor mu? Bir pozisyon önce karıştı. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Futbol dünyasının herkesin kafasında soru işareti var. Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerin olduğu bir sezon. İnşallah güzel bir şekilde sezon biter. Kimsenin hakkı yenmeden, doğruların olduğu, daha güzel oyunların olduğu bir sezon olur. Kendimiz hakkında da özeleştiri yapıyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz."

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

"1 maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Beşiktaş için de kritik maçtı. Üçüncülük yarışında önemli bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçlarından biriydi. İlk defa yenildik. Bunu ilk defa Galatasaray'a tattıran bir takım oldu Beşiktaş. Bu da motivasyon oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum."