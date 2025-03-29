İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar kritik bir galibiyet alırken sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybetti. Derbinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 22:59 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025- 22:59