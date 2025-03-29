Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. İşte Hatipoğlu'nun açıklaması... (GS spor haberleri)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak ezeli rakibine ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırırken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Hatipoğlu Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın saygısız olduğunu belirterek, "Beşiktaş saygısızca bir paylaşım yaptı, Okan Hoca'yı muhatap aldılar! Özür bekliyorum ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum! 'Efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı!" ifadelerini kullandı.