Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde son iki maçından yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarsa zorlu derbiyi kazanarak namağlup liderliğini sürdürmek istiyor. Dev maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.