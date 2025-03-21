TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Inaki Williams bombası! İspanyol basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams için devreye girdiği öğrenildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2025- 12:11