Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, sahasında Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Davinson Sanchez ise herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Sarı kırmızılı yıldız, bir pozisyonda Brezilyalı kaleci Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.
Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.
Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.
İŞTE O ÇARPIŞMA ANI...
Kolombiya'da Davinson Sanchez, Alisson Becker ile yaşadığı çarpışma sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Daha sonra oyuna girmek istese de doktorlar izin vermedi.Sanchez'in yerine Carlos Cuesta oyuna dahil oldu.pic.twitter.com/jOxAzUSUmL— Fotomaç (@fotomac) March 21, 2025