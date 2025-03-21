GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez herkesi korkuttu! Bir anda yerde kaldı ve...

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, evinde Kolombiya'yı 2-1 yendi. Kolombiya adına boy gösteren Galatasaraylı Davinson Sanchez ise karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, sahasında Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Davinson Sanchez ise herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Sarı kırmızılı yıldız, bir pozisyonda Brezilyalı kaleci Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

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