Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini Osimhen (2) ve Davinson Sanchez kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65, Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

OKAN BURUK TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.

Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında arka direkte topu kontrol eden Brekalo'nun ceza sahası için sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkardı.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.

28. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

32. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 1-0 üstün bitirdi.