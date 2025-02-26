Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için büyük bir yarış veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 10:19