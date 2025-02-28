Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı tercihler eleştiri konusu olmuştu. Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan 51 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şok bir ayrılık iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için büyük bir gelirden olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda etmişti.