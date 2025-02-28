TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Okan Buruk depremi! Yollar ayrılıyor mu?
Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı tercihler eleştiri konusu olmuştu. Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan 51 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şok bir ayrılık iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.02.2025- 13:03