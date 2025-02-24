Trendyol Süper Lig'de dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik"

"Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemine ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı."

SLAVKO VINCIC İÇİN AÇIKLAMA

"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."

9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

"Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz."