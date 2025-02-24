Trendyol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 0-0 sona erdi. Bu kritik derbide 55 yıl sonra yabancı hakem düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ilk devre rakibini 3-1 yendiği için Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı eline almış oldu.

Ligde Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

LEMINA VE EREN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.

SAKATLIĞINI ATLATAN YUNUS KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Yunus Akgün, derbinin kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Yunus, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.

FRANKOWSKI VE EREN'İN İLK DERBİ HEYECANI

Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALDI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.