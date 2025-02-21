Haberler Galatasaray Haberleri Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı!

Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında deplasmanda 4-1 yenildiği AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. İki ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve sarı kırmızılılar Avrupa'ya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 08:32









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ZEKİ UZUNDURUKAN – GALATASARAY'A BİR ABİ LAZIM! Hedefi Avrupa Ligi finali olan Galatasaray'ın, Hollanda Ligi'nde 5. sırada yer alan AZ Alkmaar'a kötü bir oyunla elenmesi son derece düşündürücü... 24 yaş ortalamasına sahip bir takım, iki maçta da Galatasaray'a futbol dersi verdi. Neden böyle? Çünkü bu takımların bir sistemleri var. Takımı oluşturan oyunculara para aşkı yerine, forma aşkı öğretiliyor. Böyle olunca da 300 bin euro'luk altyapı oyuncusu Poku, seni darmadağın ediyor.

Bir türlü durduramıyorsun, sana göre sıradan diyebileceğin bir oyuncuyu! Neden sıradan deriz biz? Çünkü değeri 300 bin euro... Bizim değer ve kalite kriterlerimiz artık 10 milyon euro'lardan başlıyor! Ama o altyapıdan yetişen, transferde aklına bile gelmeyecek Poku, topu 60-70 metre sürüp, ceza sahana giriyor ve arkadan gelen sağ bek Maikuma'ya golü attırıyor. Yani sağ kanat Poku getiriyor, sağ bek Maikuma golü atıyor. Tam derslik!