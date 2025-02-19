Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle Galatasaray'ın ve başkanı Özbek'in disipline gönderildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.