UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçta Hollanda'da alınan 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında, sarı-kırmızılılar taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesi İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve zemin durumu da merak konusu. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Cimbom, rövanş mücadelesinde hata yapmadan ilerlemek istiyor. Ancak Galatasaray'da sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle eksikler bulunuyor. Muhtemel 11'ler netleşirken, sahaya çıkacak isimlerin performansı büyük önem taşıyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar, ilk maçta aldığı 4-1'lik avantajlı skoru koruyarak İstanbul'dan son 16 biletiyle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçta Hollanda'da 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta zoru başarmak ve tur biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde rövanş mücadelesine hazırlanan Cimbom, taraftar desteğini de arkasına alarak sahada üstünlük kurmayı hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı ve sakat oyuncuların eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Mücadele öncesi İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı ve düşük sıcaklık, maçın hava ve saha şartlarını zorlaştırabilir. İlk maçta aldığı avantajlı skoru korumak isteyen Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, kontrollü bir oyunla son 16 turuna kalmayı garantileme peşinde. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

20 Şubat Perşembe saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Evet, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

GALATASARAY TURU ATLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, evinde oynayacağı maçta zoru başarmak istiyor. Uzun süren galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarının önünde son 16 turu biletini kapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların yerine ise kimlerin tercih edileceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklar devam ederken, İstanbul'da kar yağışını etkisini sürdürüyor. Maç saati de kar yağışının devam etmesi beklenirken, zemini etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken, stadyumda kar küreme araçlarıyla temizleme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

9 İSİM AZ ALKMAAR MAÇINDA YOK

AZ Alkmaar ile oynanılan ilk karşılaşmada gördüğü çift sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan ve maçın son dakikalarında sakatlanan Alvaro Morata rövanş maçında forma giyemeyecek. Icardi, Jakobs ve Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, yeni transferler Frankowski, Eren, Lemina ve Ahmed UEFA listesinde yer alamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un eksik oyuncular yerine kimi tercih edeceği merak edilirken, cezalı oyuncuların geri dönmesi ise teknik heyeti sevindirdi.

CEZALI OYUNCULAR OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, rövanş maçında sahada yerini alacak. İlk 11'de yer alması beklenilen isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla beklenirken, sarı-kırmızılılar eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ardından oynadığı lig maçlarında kazanan taraf olamayan Cimbom, son galibiyetini Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek aldı. Sonraki 3 karşılaşmada berabere kalan sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a ise mağlup oldu.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını Anthony Taylor yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sam Barrott'un üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemi Darren England olacak. Stuart Attwell ise England'ın yardımcısı olarak VAR odasında görev alacak.