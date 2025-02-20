UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, rövanşta taraftarı önünde turu kendi lehine çevirmek için sahaya çıkacak. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i. GS SPOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Galatasaray evinde AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Hollanda'da oynanan ilk maçta AZ Alkmaar 4-1 kazansa da temsilcimiz son ana kadar mücadelenin içinde olacak. Okan Buruk ve ekibi, Avrupa'da yeni bir zafer kazanmak için sahaya çıkacak.

Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar sayısız başarıya imza atan Aslan, yeni bir zafere daha yelken açmayı hedefliyor. İlk maça göre eksik oyuncular da sahada yer alacak. Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez bu akşamki kritik karşılaşmada ilk 11'de görev yapacak. AZ Alkmaar'da ise kadroda 4 eksik bulunsa da ilk maçtaki 11'in sahada olması bekleniyor.

NEUCHATEL AKILLARDA

Temsilcimize, son 16 için 4 farklı galibiyet gerekli. Aslan'ın 1988-1989 sezonunda elde ettiği 5-0'lık Neuchatel Xamax zaferi halen akıllarda. Cimbom, İsviçre'deki 3 farklı yenilgiyi telafi etmişti.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

G.Saray: Muslera, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Sallai, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Belic, Mijnas, Poku, Lahdo, Parrott