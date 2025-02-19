Galatasaray'da Osimhen gönülleri fethetti

Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem performansı hem de aidiyet duygusuyla takımın en çok sevilen isimlerinden olan Osimhen'in bu profesyonelliği büyük takdir topladı. İşte o detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray belki de sezonun en kritik virajlarından birisini Rize'de 3 puanla dönerken, Victor Osimhen müthiş futbolu ile gündeme oturdu. Takvim'd eyer alan habere göre 75 milyon Euro'luk opsiyonu nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olan Nijeryalı yıldız buna rağmen gösterdiği müthiş aidiyetle gönülleri fethediyor. Görüşme bile yapmadı Devre arasında Manchester United, Chelsea ve Juventus'tan gelen teklifleri, "Galatasaray'a söz verdim. Sezon bitmeden bir yere gitmem" diyerek geri çeviren, hatta bu kulüplerle görüşme yapmayı bile kabul etmeyen Osimhen, Rize'de belki de sezonun en kritik gollerine imza attı.

EN NESYRI'NİN ÖNÜNDE!

86. dakikada takımına 3 puanı getiren yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 14 gole ulaştı. Üstelik Osimhen bu gollerle Galatasaray'a tam 16 puan getirerek tek başına takımını ligin zirvesine taşıdı. Süper Lig'in en iyisi Bu alanda Youssef En Nesyri'nin önünde ligin en iyisi olan Victor Osimhen'in gol sevincinde bağırmaktan sesinin kısılması, Sarı-Kırmızılı renklere olan sevgisini herkese bir kez daha gösterdi. Maç sonunda tribünlere giderek üçlü çektiren ve müthiş bir sevinç yaşayan Nijeryalı futbolcu, Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında da takımının en büyük kozu olacak.