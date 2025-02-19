Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yoğun yoğun kar yağışı beklenirken RAMS Park'ta son durum böyle görüntülendi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 4-1'in rövanşında temsilcimiz Galatasaray, sahasında yarın AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Pazartesi günü dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda tek hedef Hollanda ekibi karşında turu geçmek.

Maç öncesi yoğun kar yağışı beklenilen İstanbul'da ise maçın oynanacağı RAMS Park Stadyumu böyle görüntülendi.