UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 4-1'in rövanşında temsilcimiz Galatasaray, sahasında yarın AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Pazartesi günü dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda tek hedef Hollanda ekibi karşında turu geçmek.
Maç öncesi yoğun kar yağışı beklenilen İstanbul'da ise maçın oynanacağı RAMS Park Stadyumu böyle görüntülendi.
🏟 Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum 🛻 Stadyumda kar küreme araçlarıyla temizleme çalışmaları yapılıyor pic.twitter.com/9r4YsGZNnl— AA SPOR (@aa_spor) February 19, 2025