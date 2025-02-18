UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Sam Barrott olacak.

Maçta VAR koltuğunda Darren England oturacak. AVAR'da ise Stuart Attwell yer alacak.

F.BAHÇE MAÇINA İSVİÇRELİ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Luca Cibelli olacak.

Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak. AVAR'da ise Lionel Tschudi yer alacak.