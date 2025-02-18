Barış Alper Yılmaz'da büyük düşüş var. Oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor, ama şansı da yardım etmiyor kendisine... Gabriel Sara'nın sakatlık dönüşü iyi olmadı. Eski gücü ve etkili pasları yok haftalardır. Dün de çok çalışmasına rağmen hücumda etkisizdi. Hatta kaçırdığı net bir gol pozisyonu da vardı. Ama galibiyet golünde de korneri kullanan isimdi Sara. Hakem Zorbay Küçük kötü bir maç yönetti. İlk yarıda gole giden Osimhen'e Alikulov'un yaptığı kartlık bir faul vardı. Hakem bu pozisyonu devam ettirdi.