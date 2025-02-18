Galatasaray'dan hücuma scout transferi! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminin bitmesinin ardından Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı. Yıldız golcüleri Victor Osimhen'in gelecek sezon takımda olup olmayacağı ve Mauro Icardi'nin çarpraz bağ sakatlığından nasıl döneceği soruları merak edilirken, sarı-kırmızılı ekip hücum bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda son olarak Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2025- 09:51