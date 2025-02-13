TRANSFER HABERLERİ | AZ Alkmaar maçında gözler Barış Alper'in üzerinde olacak! İşte izlemeye gelecek dev takım
Galatasaray'ın adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle ismi sürekli transferle gündeme gelen yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a konuk olacağı o maçta milli futbolcuyu Serie A'nın dev takımlarından o ekibin izlemeye geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2025- 06:40