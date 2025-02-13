Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda konuk olduğu maçta 4-1'lik farklı skorla mağlup olarak turu zora soktu.

Galatasaray'ın maçtaki tek golünü kaydeden Macar futbolcusu Roland Sallai, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunurken, çok kötü oynadıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Çok kötü bir futbol oynadık. Golü atmış olmam açıkçası pek umurumda değil, önemli olan aldığımız sonuç. Önümüzdeki lig maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maçtan dersler çıkararak 2. maçta elimizden geleni yapacağız."