UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu ve üst tur hayallerini zora soktu. İşte maçın detayları...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 10. dakikada Sven Mijnans'ın frikikten attığı golle 1-0 geri düştü. Elias Jelert ve Berkan Kutlu'nun savunduğu sol kanatta Ernest Poku'yu durdurmakta zorlanan Galatasaray, rakibinin tehlikeli ataklarına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın kritik müdahaleleriyle farkın açılmasını önledi. Müsabakanın 20. dakikasında Roland Sallai'nin kaydettiği şık golle 1-1 beraberliği yakalayan "Cimbom" yine de oyunun kontrolünü alamadı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Troy Parrott'un penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen kırmızı-beyazlılar, devre arasına 2-1 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı da Galatasaray için kötü başladı. Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekip, oyundan düştü. Mücadelenin 57. dakikasında Jordy Clasie, 66. dakikasında ise David Moller Wolfe'nin gollerine engel olamayan "Cimbom" sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'ın en azından maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı kazanması gerekecek.

40 dakika bir kişi eksik mücadele etti

Galatasaray, maçın yaklaşık 40 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Müsabakanın 11. dakikasından sarı kartı bulunan Kaan Ayhan, 51. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. 2-1 geride olan Galatasaray, kalan 40 dakikadan fazla sürede 1 kişi eksik mücadele etti.

Cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, 20 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sallai, Avrupa'da ilk maçında gol attı

Macar futbolcu Roland Sallai, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı ilk Avrupa maçında fileleri havalandırdı.

Sezon başında UEFA listesi bildirildikten sonra transfer olduğu Galatasaray'da lig etabında oynayamayan Sallai, ilk UEFA Avrupa Ligi maçına AZ Alkmaar karşısında çıktı. Müsabakanın 20. dakikasında şık bir gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1-1 beraberliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, Avrupa'da da açılışı yaparak toplam gol sayısını 2'ye çıkardı.

Okan Buruk'tan taktiksel değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında futbolcuların mevkisini değiştirerek oyuna müdahale etti.

Karşılaşmaya Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunma hattıyla çıkan sarı-kırmızılı ekip, soldan atak geliştiren Poku'yu durdurmakta zorlandı. Bunu gören Buruk, 40. dakika civarında sol stoper Berkan Kutlu'yu orta sahaya alırken, maça orta sahada başlayan Kaan Ayhan'ı stopere çekti.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya ise takımını dörtlü savunmayla çıkardı. Buruk, sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte ise Elias Jelert'i görevlendirdi.

Abdülkerim'den kritik müdahaleler

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, maçta kritik müdahalelerle bulundu.

Müsabakanın 19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Ernest Poku, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı. Bu sırada dengesini kaybeden rakibine yetişen Abdülkerim, yatarak topa müdahale etti ve mutlak bir golü engelledi. Bu sırada 1-0 geride olan Galatasaray, Abdülkerim'in bu hamlesiyle bir gol daha yemekten kurtuldu.

Milli savunma oyuncusu, 35. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak çizgi üzerinde yaptığı kritik müdahaleyle topun ağlara gitmesini önledi.

Avrupa'da son 5 maçını kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

Deplasmanda galibiyeti yok

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçından da galip dönemedi.

Bu sezon dış sahada UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Normal sezonun son maçında dış sahada Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak ikinci kez konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.

Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9. maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. AZ Alkmaar karşılaşmasına kadar çıktığı 8 müsabakada kalesine 16 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 4 kez topu çıkardı.

Hollanda takımlarına karşı kötü performans sürdü

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı kötü performansını terse çeviremedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11. maçına AZ Alkmaar karşısında çıktı. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8. kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6. yenilgisini yaşadı.

Hollanda takımlarına karşı en ağır yenilgisini 2021'de 5-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar mağlubiyeti, sonrasındaki süreçteki en ağır ikinci yenilgi oldu.

Hollanda deplasmanında galibiyeti yok

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 7. maçta da galip gelemedi.

Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise 2 kez AZ Alkmaar'a 1 kez de Ajax'a konuk oldu.

Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, AZ Alkmaar'a konuk olduğu ikinci maçı farklı kaybederek Hollanda topraklarında galibiyetle tanışamadı.

AZ Alkmaar, Türk takımlarına hiç yenilmedi

Kırmızı-beyazlı takım, Türk takımlarıyla yaptığı 9. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ile 1, Galatasaray ile 2 maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken, Galatasaray'a karşı 1-1 ve 4-1'lik skorlar elde etti.

Mijnans, bu maçta da gol attı

Hollanda temsilcisinin genç orta saha oyuncusu Sven Mijnans, Galatasaray'a karşı forma giydiği ikinci maçta da fileleri havalandırdı.

İki takım arasında 28 Kasım 2024'te yine Alkmaar'da yapılan lig etabı karşılaşmasında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada da gol sevinci yaşadı.

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