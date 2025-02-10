Galatasaray, ara transferde bir oyuncuyu daha kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip Fransa'nın RC Lens takımından Przemyslaw Frankowski'nin kiralık transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

UÇAKTAN VİDEO GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi Frankowski'nin uçaktan bir videosunu paylaştı. Polonyalı futbolcu, videoda yeni kulübünün taraftarlarına selam verdi.