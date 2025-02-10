Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı sonrası açıklama geldi!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve maçın 29. dakikasında konuk ekip Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle tatil olan maç ile ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve maçın 29. dakikasında konuk ekip Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle tatil olan maç ile ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü