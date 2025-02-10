Tekniği, hızı ve oyun zekâsıyla fark yaratan Przemyslaw Frankowski, futbol sahnesindeki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çok yönlü oyun yapısıyla sahada farklı mevkilerde görev alabilen deneyimli futbolcu, istikrarlı performansıyla futbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Futbola duyduğu tutku ve yeteneği sayesinde genç yaşlarda profesyonel arenada kendine yer bulan Frankowski, kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Peki, Przemyslaw Frankowski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte Przemyslaw Frankowski değeri...

Hızı, tekniği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Przemyslaw Frankowski, modern futbolun çok yönlü oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Hem kulüp takımlarında hem de milli formayla sahaya koyduğu performansla beğeni toplayan deneyimli futbolcu, farklı mevkilerde görev alabilme özelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Przemyslaw Frankowski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte Przemyslaw Frankowski değeri...

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI KİMDİR?

Przemyslaw Frankowski 12 Nisan 1995 yılında Polonya'nın Gdańsk bölgesinde dünyaya geldi. 2012-2013 sezonunda profesyonel futbol kariyerine adım atan 29 yaşındaki futbolcu, birçok bölgede görev aldı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI POZİSYONU NE?

Polonya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Przemyslaw Frankowski orta sahanın sağ tarafında oynuyor. Ayrıca, orta sahanın sol tarafında da forma giyebilen deneyimli futbolcu, sağ bek olarak da tercih ediliyor.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

12 Nisan 1995 yılında dünyaya gelen Przemyslaw Frankowski, futbol kariyerine Polonya'nın Lechia Gdansk takımda başladı. Ardından Jagiellonia Bialystok'a transfer olan deneyimli futbolcu, ardından MLS'e Chicago Fire FC'ye geçti. Amerika deneyiminin ardından Lens'e gelen 29 yaşındaki futbolcu, 4 sezon boyunca Ligue 1'de süre aldı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 366 maça çıkan Przemyslaw Frankowski, bu maçlarda 54 gol kaydederken, 37 kez de asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda ise toplam 47 maça çıkan Przemyslaw Frankowski 3 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI DEĞERİ

Transfermartk verilerine göre, Polonya Milli Takım futbolcusu Przemyslaw Frankowski değeri 8 milyon euro.