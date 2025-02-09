Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konuk takım maçın 30. dakikasında sahadan çekildi. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da bu karar sonrası müsabakayı tatil etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise tatil kararının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum."

"Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için bir çaba var, bu da onlardan bir tanesi."

"Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm."