Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve Adana Demirspor'un 30. dakikasında sahadan çekildiği maç sonrası Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi hedef alan Öztürk şunları söyledi:

"Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış. Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi.

"ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt veren Öztürk şunları kaydetti:

"Suyun öte tarafındaki rakibimizin 7. sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR, Türk müydü? İlk defa mı haksız karar verildi? Gerçekten bir komedinin ortasındayız, hepimize yazık. Adaletsiz ortamlarda bile Galatasaray'ı yakalayamıyorlar. Ara transferde Galatasaray'ın güçlenmesi onları endişelendiriyor, onlar adına üzülüyorum.

"PUSUDA BEKLEYENLER VARDI"

Yaşananları komedi olarak niteleyen Öztürk ayrıca, "Hepimiz üzgünüz, büyük ihtimalle sabaha kadar uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden görüyoruz. Onları kendi komedileri ile baş başa bırakıyoruz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim..." ifadelerini kullandı.