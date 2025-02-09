Galatasaray - A. Demirspor maçı dış basında gündem oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk ettiği ve 12. dakikada sarı kırmızılı ekip lehine verilen tartışmalı penaltı sonrası konuk takım oyuncularının sahayı terk ettiği mücadele dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma ile ilgili skandal, kaos gibi ifadeler kullanıldı. İşte dış başında atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2025- 00:39