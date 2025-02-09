Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.
Adana Demirspor'un bu kararı sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir paylaşım geldi.
Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Demirspor başkanı sevgili Murat Sancak'ı kutluyorum artık kral çıplak dedi bu geceki penaltı hırsızlığından sonra Türkiye ligi bitmiştir" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Adana Demirspor başkanı sevgili Murat Sancak'ı kutluyorum artık kral çıplak dedi bu geceki penaltı hırsızlığından sonra Türkiye ligi bitmiştir— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) February 9, 2025