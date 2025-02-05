Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." diye konuştu.