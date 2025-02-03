Galatasaray Victor Nelsson'un sözleşmesi uzatıp, 500 bin Euro'ya sezon sonuna kadar Roma'ya kiraladı.
▪️ 500 bin Euro kiralama bedeli
▪️ 10 milyon Euro satın alma opsiyonu
▪️ 2 milyon Euro şarta bağlı bonus
Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma… pic.twitter.com/guflZd8KEJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2025
ROMA'NIN NELSSON PAYLAŞIMI
🤝 Benvenuto alla Roma, Victor Nelsson! 🇩🇰 📄 https://t.co/sVzumAFWkP#ASRoma pic.twitter.com/xlJLwvFfPh— AS Roma (@OfficialASRoma) February 3, 2025
NELSSON G.SARAY'A VEDA ETTİ
Sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda eden Danimarkalı stoper, "Kalbimin derinliklerinden, alçakgönüllü ve samimi bir şekilde, Galatasaray'daki zamanım boyunca bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkür ederim. Her anını çok sevdim. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu gururla söylüyorum. Saygılarımla, VN25" ifadelerini kullandı.