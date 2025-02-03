Son dakika haberi: Galatasaray, Victor Nelsson’un sözleşmesi uzatıp, 500 bin Euro’ya sezon sonuna kadar Roma’ya kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Victor Nelsson'un sözleşmesi uzatıp, 500 bin Euro'ya sezon sonuna kadar Roma'ya kiraladı.

▪️ 500 bin Euro kiralama bedeli

▪️ 10 milyon Euro satın alma opsiyonu

▪️ 2 milyon Euro şarta bağlı bonus

ROMA'NIN NELSSON PAYLAŞIMI

NELSSON G.SARAY'A VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda eden Danimarkalı stoper, "Kalbimin derinliklerinden, alçakgönüllü ve samimi bir şekilde, Galatasaray'daki zamanım boyunca bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkür ederim. Her anını çok sevdim. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu gururla söylüyorum. Saygılarımla, VN25" ifadelerini kullandı.