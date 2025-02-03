Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Elias Jelert, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JELERT'İN AÇIKLAMALARI

"GALATASARAY'DA OLMAYI SEVİYORUM"

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik. Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim. Şu an iyi bir andayım. Galatasaray'da olmayı seviyorum, büyük bir kulübün parçasıyım. Bazen baskı oluyor. Her zaman 11'de oynamak isterim ama bazen olmuyor, olunca elimden geleni yapmak isterim."