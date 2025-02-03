Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Ahmed Kutucu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE AHMED KUTUCU'NUN AÇIKLAMALARI

"DRIES AĞABEY İLE GOLÜ ÇALIŞTIK"

"Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım."