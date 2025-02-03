Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SANCHEZ'İN AÇIKLAMALARI

"İyiyim, mutluyum, 3 puan daha kazandık. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Yavaş yavaş daha sakin oluyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi kupa maçımız var, ona bakacağız."

"Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupaya, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız."

"Morata'yı daha önce tanıyordum. Elinden gelenin en iyisini yapacaktır her zaman. Bireysele değil birlik olarak hedeflere odaklanmak gerekiyor ki mayıs ayı sonunda kutlama yapabilelim."