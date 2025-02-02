Galatasaray Kulübü'nün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

İŞTE YILDIZ GOLCÜNÜN İLK SÖZLERİ:

Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum.

"TEK SEBEBİM GALATASARAY"

Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten.