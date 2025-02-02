GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Zaniolo'nun yeni takımı!
Sezon başında Galatasaray'dan İtalyan temsilcisi Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.02.2025- 13:57
Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşma satın alma opsiyonlu kiralık şekilde olacak. Zaniolo'nun, Fiorentina'nın maçlarının yüzde 60'ında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği aktarıldı.
Zaniolo'nun Fiorentina'ya transferi için İtalyan oyuncunun şu anda forma giydiği Atalanta ile evrak işlerinin tamamlanması bekleniyor.