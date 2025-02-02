Sezon başında Galatasaray'dan İtalyan temsilcisi Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, ara transferde ise Fiorentina'nın yolunu tutacak. Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray ve Fiorentina, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.