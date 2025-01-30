UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Ajax sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni formatın son maçında iki ekip de 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kritik karşılaşmaya hazırlanırken, ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev ile oynadığı mücadelede 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılan Galatasaray, Hollanda deplasmanında etkili bir oyun sergileyerek kazanmak istiyor. Gabriel Sara'nın yeniden kadroda yer alması ise takıma güç katacak önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. 7 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alan Cimbom, galibiyetle birlikte yukarı çıkmayı amaçlıyor. Ev sahibi Ajax ise Francesco Farioli yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmış olsa da Avrupa Ligi'nde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Geçtiğimiz hafta Rigas Skola deplasmanında 1-0 mağlup olan Hollanda ekibi, bu yenilgiyle ilk 8 şansını kaybetti. 10 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Her iki takımın da 3 puan için çıkacağı bu karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Ajax - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik deplasmanda galibiyet alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, şimdiye kadar çıktıkları 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 9. sırada yer alıyor. Play-off biletini cebine koyan Galatasaray, ilk 8 içinde tamamlama şansını kaybetmek istemiyor. Zorlu mücadele öncesi Cimbom'da Gabriel Sara şans bulmaya başlarken, Amsterdam'da ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Ajax cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor. Francesco Farioli yönetiminde geçen sezona kıyasla daha iyi bir grafik çizen Hollanda ekibinde sakat ve cezalı isimler dikkat çekiyor. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından şok yaşayan Ajax, Rigas Skola karşısında alınan yenilginin ardından ilk 8 şansını kaybetti. 10 puanla 16. sırada yer alan Hollanda temsilcisi, prestij ve fikstür avantajı niteliğindeki bu mücadelede sahaya galibiyet için çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu anlar yaklaşırken, tüm gözler Ajax - Galatasaray maçında olacak. Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son hafta maçı hakkında öne çıkan notlar...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

30 Ocak 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında oynanacak Ajax - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

CİMBOM KAZANMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk 8 içerisinde tamamlamak isteyen Cimbom, Ajax maçında kazanmak istiyor. Kritik maçta 3 puan alarak son 16 turu avantajını yakalamayı hedefleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev karşısında alınan beraberliği de telafi etmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Francesco Farioli'nin öğrencilerine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

AVRUPA'DA 326. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax deplasmanına konuk olacak Galatasaray, 326. sınavına çıkacak. Avrupa kupalarında oynadığı 325 maçta 116 galibiyet alan Cimbom, 121 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 88 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Bu karşılaşmalarda 447 defa rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 490 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 102. MAÇ

Kupa 2 olarak da bilinen UEFA Avrupa Ligi'nde 102. maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, 1999-2000 sezonunda kupayı kazanma başarını göstermişti. Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olma başarını gösteren Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 101 maçta 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Kupa 2'de 164 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 133 gol gördü.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 26 maçtır kaybetmiyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a kaybeden Cimbom, ardından oynadığı tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 18 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 8 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sahada olması beklenen Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, kart görmeleri durumunda bir sonraki turda cezalı duruma düşecek.

4 İSİM AJAX MAÇINDA YOK

Son 16 turu için kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da 3 isim kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ve Hollanda'ya giden Cimbom'da sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi ve tedavisi devam eden Kerem Demirbay Amsterdam'da oynanacak maçta süre bulamayacak. UEFA listesinin bildirilmesinin ardından kadroya eklenen Rolland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında forma giyemeyecek.

AJAX'TA 5 İSİM KADRODA YOK

Francesco Farioli yönetiminde bu sezon daha etkili bir performans gösteren Ajax'ta 5 isim Galatasaray maçında mücadele edemeyecek. Hollanda temsilcisinde kart cezalısı olan Branco van den Boomen dışında sakatlıkları bulunan Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal ve Amourricho van Axel-Dongen karşılaşmada süre alamayacak. UEFA listesine yazılmayan Davy Klaassen'de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

SON 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola deplasmanında 1-0 kaybederek gündem olan Ajax, son 3 maçını da kaybederek beklenmedik bir düşüş yaşadı. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hollanda temsilcisi, 10 puanla 16. sıraya kadar geriledi. Kupa 2'de ilk maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenen kırmızı-beyazlılar, ilk 4 hafta sonrası alınan mağlubiyetlere son vermek istiyor. Galatasaray karşısında çıkış arayan Hollanda temsilcisi, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) ise bir maç eksikle PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

AJAX İLK 8 ŞANSINI KAYBETTİ

Real Sociadad ve Lazio karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Rigas Skola deplasmanında da 1-0 kaybeden Ajax, ilk 8 şansını kaybetti. Son 16 turu için play-off oynayacak kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında fikstür avantajını yakalamak için sahaya çıkacak. Kupanın favori takımlarından biri olan Ajax, 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

FARIOLI İLE OKAN BURUK KOZLARINI PAYLAŞACAK

Antrenörlük kariyerine Roberto De Zerbi'nin yanında başlayan ve kısa süre içerisinde önemli yerlere gelen Francesco Farioli, 2020 yılında Çağdaş Atan'ın ekibinde yer alıyordu. 8 aylık görevin ardından Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olarak kariyerine devam eden Farioli, Aralık 2021 ile Şubat 2023 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştırdı. Buradan Fransa'nın Nice takımına giden genç çalıştırıcı, sezon başında ise Ajax'ın yeni teknik direktörü olma başarını gösterdi. Türkiye'yi yakından tanıyan Farioli ile Süper Lig'in son şampiyon hocası Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği haftada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA İLK RESMİ MAÇ

Hollanda takımları ile bugüne kadar 9 maça çıkan Galatasaray, Ajax ile ilk randevusuna çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak Ajax, daha önce 2 özel müsabakada Cimbom'un konuğu olmuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılış maçında 15 Ocak 2011 tarihinde Ajax ile özel maç yapıldı. Bu müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'da özel bir turnuvada gerçekleşti. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

GALATASARAY HOLLANDA DA GALİP GELEMİYOR

Galatasaray, Hollanda takımlarına 5 defa konuk oldu. PSV ile oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Cimbom, AZ Alkmaar karşısında ise berabere kaldı. Bu sezon ilk defa Hollanda'dan puanla dönen sarı-kırmızılılar, Ajax karşısında da ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY İLK 8'E NASIL KALIR?

Ajax ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'ın tur şansı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hollanda'da berabere kalması durumunda ilk 8'e kalma şansı diğer maçlarda alınacak sonuçlara göre devam ediyor. Peki, Galatasaray ilk 8'e nasıl kalır?

Galatasaray'ın ilk 8 içerisinde yer alan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı bulunuyor. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off turundan organizasyona devam edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçını İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez yapacak.