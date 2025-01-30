Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl yükselir? İşte bütün ihtimaller!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Güncel puan durumunda 9. sırada yer alan Galatasaray play-off turunu garantilerken sahaya ilk 8 mücadelesi için çıkacak. sırasıyla 23. ve 24. sırada bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off mücadelesi için sahaya çıkacak. Peki temsilcilerimiz Avrupa'da bir üst tura nasıl yükselir? İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2025- 16:51