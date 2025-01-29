G.Saray ayrılığı açıkladı!
G.Saray'da hedef ilk 8
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥 Süper Loto sonuçları! (28 Ocak)
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 23:50
G.Saray potada kayıp! G.Saray potada kayıp! 23:38
İtalya'dan Zaniolo iddiası! Bir talip daha çıktı İtalya'dan Zaniolo iddiası! Bir talip daha çıktı 18:33
Okan Buruk: Transfer... Okan Buruk: Transfer... 17:53
Solskjaer iddialı konuştu! Solskjaer iddialı konuştu! 17:51
Salvatore Foti: Mourinho'nun eksikliği... Salvatore Foti: Mourinho'nun eksikliği... 17:48
Daha Eski
Farioli: G.Saray'ın kalitesini ve gücünü... Farioli: G.Saray'ın kalitesini ve gücünü... 16:43
F.Bahçe Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor! F.Bahçe Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor! 16:33
Thomas Thomasberg: Mourinho'ya karşı... Thomas Thomasberg: Mourinho'ya karşı... 16:09
Danylo Sikan: Trabzon bir futbol şehri Danylo Sikan: Trabzon bir futbol şehri 16:01
Danylo Sikan: Trabzon bir futbol şehri Danylo Sikan: Trabzon bir futbol şehri 15:59
G.Saray'ın Hollanda kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Hollanda kafilesi açıklandı! 15:40