Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bizim için çok önemli bir maç. Son maça geldik. Kazandığımızda gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun kalitesi, futbolcu kalitesi, Hollanda'nın en büyük kulüplerinden birisine karşı oynayacağız. Bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Şu anda konumuz transfer değil. Tek konumuz Ajax maçı. Kazanmak ve turu geçmek tek konumuz. Bundan sonra önümüzde günler var. Transfer için süre var. Çalışmalar yapılıyor. Gündemimiz transfer değil.

ISMAIL JAKOBS'UN DURUMU

Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili.

MERTENS: İLK 8'DE OLMAK İSTİYORUZ

Ajax'ın sahasında ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maç olacak. Biz ilk 8'de olmak istiyoruz. Her şeyimizi vereceğiz. İnşallah Galatasaray için güzel olur.